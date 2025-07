Il mito di Colleoni Ologrammi e mostre Il condottiero rivive

Il mito di Colleoni rivive in un’affascinante celebrazione che attraversa storia, arte e tecnologia. A 550 anni dalla sua scomparsa, Bergamasca rende omaggio a uno dei condottieri più illustri del Rinascimento con iniziative che sorprendono e coinvolgono, come ologrammi e mostre interattive. Alla Biblioteca Mai di Bergamo, la più antica della città, è stata allestita una mostra che riporta in vita il leggendario condottiero, invitando i visitatori a riscoprire un’epoca di grandi imprese e gloria.

La Bergamasca, a 550 anni dalla scomparsa, rende omaggio con varie iniziative a Bartolomeo Colleoni, condottiero orobico, fra i più celebri capitani di ventura italiani del Rinascimento, epoca in cui le Signorie si affidavano ad essi per abilità e preparazione, tanto da riuscire a sconfiggere spesso i più efficienti eserciti stranieri. Alla biblioteca Mai di Bergamo, la più antica e importante biblioteca cittadina, è stata allestita una mostra di documenti manoscritti e il suo testamento. A Urgnano la tradizionale Festa in Rocca, che è iniziata giovedì, punta su una novità tecnologica: una ricostruzione del personaggio storico attraverso un ologramma in 3D. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il mito di Colleoni. Ologrammi e mostre. Il condottiero rivive

