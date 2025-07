‘Cambiate viale città di Cutro’ Il Comune apre alla De Miro | Valuteremo la proposta

Il Comune di Cutro si apre al dialogo e alla riflessione sulla proposta dell'ex prefetto Antonella De Miro, che suggerisce di rinominare Viale Città di Cutro in 'Città libera dalle mafie'. Un gesto simbolico che mira a rafforzare la lotta alla criminalità e a coinvolgere attivamente i cittadini. La giunta valuterà attentamente questa proposta, ascoltando tutte le opinioni, perché quando si tratta di legalità, il confronto è fondamentale.

L’Amministrazione apre alla proposta dell’ex prefetto di Reggio, Antonella De Miro (foto), di cambiare l’intitolazione di viale Città di Cutro in ’città libera dalle mafie’. "La giunta valuterà se e come accogliere la sua sollecitazione, una volta ascoltate anche le reazioni tra i cittadini. A tal fine abbiamo chiesto un parere al Comitato Scientifico della Consulta per la legalità", si legge in una nota del Comune che puntualizza: "Quando si tratta di toponomastica bisogna considerare il momento storico in cui l’intitolazione avviene, perché è frutto di una stratificazione di sensibilità e motivazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it