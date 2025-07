Incidente in mare collisione sfiorata tra peschereccio e rimorchiatore

Incidente in mare a Taranto: un confronto tra un peschereccio e un rimorchiatore sfiora il disastro. Poteva essere una tragedia evitata per un soffio, grazie alla prontezza di intervento degli equipaggi. La collisione, avvenuta nelle prime ore del 3 luglio nel porto di Taranto, sottolinea ancora una volta quanto sia cruciale la vigilanza nelle acque italiane. La vicenda ci invita a riflettere sulla sicurezza marittima e sulla tutela dei nostri spazi marittimi.

Tarantini Time Quotidiano Poteva avere conseguenze ben pi√Ļ gravi il sinistro marittimo occorso innanzi le acque del porto di Taranto, alle prime luci dell‚Äôalba del 3 luglio scorso, quando un convoglio composto da un rimorchiatore d‚Äôaltura unito ad ¬†un bacino galleggiante si trovava a circa 6 miglia a¬†Sud del Mar¬†Grande, diretto verso le banchine del porto commerciale. Nonostante le ottimali condizioni meteo marine¬†in zona, l‚Äôattenzione del personale di guardia del rimorchiatore √® stata¬†sin da subito¬†attirata da un peschereccio chiaramente in rotta di collisione. Considerata la scarsissima capacit√† di manovra del convoglio, inutili sono state le numerosissime chiamate via radio¬†lanciate sia dal personale del rimorchiatore, ma anche dalla locale Capitaneria di Porto,¬†che nel frattempo aveva captato le concitate comunicazioni sui canali VHF. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it ¬© Tarantinitime.it - Incidente in mare, collisione sfiorata tra peschereccio e rimorchiatore

In questa notizia si parla di: rimorchiatore - peschereccio - incidente - mare

Peschereccio affonda a Focene con due persone a bordo: morti padre e figlio; Rimorchiatore affondato al largo di Bari, morti i 5 membri dell'equipaggio; Collisione in mare, affonda peschereccio: c'è un disperso.

Sardegna, peschereccio affonda dopo collisione in mare: un disperso - Un peschereccio è affondato al largo di Capo Figari, in Sardegna, dopo una collisione in mare e un uomo risulta disperso. Segnala tg24.sky.it

Incidente in mare, rimorchiatore colpisce traghetto Moby: nessun ferito - RaiNews - Incidente in mare questa sera: intorno alle 21:30 un rimorchiatore avrebbe cambiato rotta all'improvviso colpendo il traghetto Moby Wonder, partito dal porto di Genova circa trenta minuti prima. Da rainews.it