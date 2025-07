Cassa in deroga del settore moda Bene la proroga

Grazie all’azione costante di associazioni e istituzioni, il settore moda riceve un supporto concreto per superare le sfide attuali. La proroga della cassa in deroga fino a 12 settimane, utilizzabile tra febbraio e dicembre, rappresenta un segnale di speranza e resistenza per un comparto strategico della nostra economia locale. Questo intervento rafforza la determinazione di aziende e lavoratori nel guardare al futuro con fiducia e rinnovato impegno.

La Cna di Fermo esprime soddisfazione per la proroga fino a 12 settimane della cassa integrazione in deroga per il comparto moda, utilizzabile tra il primo febbraio e il 31 dicembre. "È un segnale importante per un settore che sta affrontando una crisi strutturale e che nella nostra provincia rappresenta una componente fondamentale del tessuto produttivo: dichiara Paolo Mattiozzi, presidente Cna Federmoda di Fermo – Grazie all’azione costante di Cna a livello nazionale, il provvedimento consente anche l’anticipo diretto della prestazione da parte dell’Inps, senza l’obbligo di dimostrare difficoltà finanziarie da parte dell’azienda, rendendo la misura più accessibile alle micro e piccole imprese ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Cassa in deroga del settore moda. Bene la proroga"

