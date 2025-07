Il Quartetto Saxophonie domani alle 16

Domani alle 16, il parco dell’Istituto di Montecatone si trasformerà in un palcoscenico unico, dove arte e umanità si incontrano per regalare emozioni profonde. Per la prima volta, l’Emilia-Romagna Festival sceglie questa straordinaria location per celebrare la musica del Quartetto Saxophonie, una giovane formazione che unisce talento e passione. Un evento imperdibile che unisce cura, speranza e melodia: un’occasione da non perdere.

Una prima volta che vale doppio: perché unisce arte e umanità, musica e cura, emozione e speranza. Domani, alle 16, il parco dell'Istituto di Montecatone ospiterà uno degli appuntamenti più significativi della 25esima edizione dell' Emilia-Romagna Festival, che sceglie per la prima volta questa struttura d'eccellenza come palcoscenico d'eccezione. Protagonista il Quartetto Saxophonie, giovane formazione cameristica composta da Gretha Martellaro (sax soprano), Christian Summa (sax contralto), Tommaso Rocchetti (sax tenore) e Luca Chiarini (sax baritono), cresciuti artisticamente al conservatorio Rossini di Pesaro sotto la guida del maestro Federico Mondelci.

