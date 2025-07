Vite a rischio per un pugno di like Scalate fuorilegge e selfie proibiti L’ultima sfida | volo con paracadute

Per un pugno di like, i giovani si spingono oltre ogni limite, sfidando la legge e il buon senso con imprese estreme e pericolose. Dalle scalate irresponsabili ai selfie proibiti sui monumenti, fino al train surfing sui binari: il tutto ripreso e condiviso online, alimentando una corsa verso l’azzardo digitale. Ma a cosa serve questa follia? La risposta potrebbe salvarli dalla tragedia che rischiano ogni giorno di vivere.

Dalle passeggiate – con selfie – in cima ai monumenti senza reti di protezione al “train surfing“, che consiste nell’aggrapparsi a un treno in movimento e a restare lì, in piedi, surfando in bilico sui binari il piĂą a lungo possibile. Dalle scalate ai grattacieli ai lanci con paracadute. Sempre senza permesso. Sono alcune delle sfide folli riprese con i cellulari e pubblicate sui social da giovanissimi. Per un pugno di like. Rischiando la vita e alzando ogni volta l’asticella del rischio. L’ultima “challenge“, sfida, è comparsa ieri notte su Instagram: un volo col paracadute dal Pirellino, ex palazzo di uffici comunali, a Porta Nuova, al centro di una riqualificazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vite a rischio per un pugno di like. Scalate fuorilegge e selfie proibiti. L’ultima sfida: volo con paracadute

