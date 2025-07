Sinner-Martinez oggi a Wimbledon a che ora si gioca | orario e dove vederla in TV e streaming

Se sei un appassionato di tennis, non perdere l’appuntamento con Sinner Martinez oggi a Wimbledon! Il giovane talento italiano scende in campo contro Pedro Martinez nel terzo turno, regalando emozioni a ogni punto. Vuoi sapere orario, dove vederla in TV e streaming? Continua a leggere, ti forniremo tutte le informazioni per non perderti nemmeno un colpo di questa entusiasmante partita.

Jannik Sinner gioca contro Pedro Martinez oggi sabato 5 luglio nel terzo turno di Wimbledo. Tutto quello che c''è da sapere su diretta TV e streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sinner - martinez - gioca - streaming

Wimbledon, Sinner vince ancora: battuto Vukic, ora è il turno di Martinez - Jannik Sinner conferma il suo talento stellare a Wimbledon, dominando agevolmente Aleksandar Vukic con un netto 6-1, 6-1, 6-3.

Sinner quando gioca? Jannik sfida Pedro Martinez al terzo turno di Wimbledon. Orario e dove vederla in tv e streaming Vai su X

Pedro Martinez è nato ad Alzira il 26 aprile 1997 da Pedro Luis e Dolores. Ha iniziato a giocare a tennis a 6 anni nel club del suo paese, pur essendo un grande tifoso del Real Madrid e di Cristiano Ronaldo. Nel 2013 ha vinto la Coppa Davis Junior con la Sp Vai su Facebook

Sinner-Martinez oggi a Wimbledon, a che ora si gioca: orario e dove vederla in TV e streaming; Jannik Sinner - Pedro Martinez a Wimbledon 2025: programma, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis ATP; Wimbledon: a che ora gioca Sinner contro Martinez sabato 5 luglio. Dove vederlo in diretta.

Sinner-Martinez oggi a Wimbledon, a che ora si gioca: orario e dove vederla in TV e streaming - La partita tra Sinner e Martinez valida per il terzo turno di Wimbledon si giocherà oggi sabato 5 luglio. Segnala fanpage.it

Sinner, quando gioca contro Pedro Martinez: orario e dove vederla in tv e streaming - Il numero uno al mondo, dopo aver sconfitto il connazionale Nardi all'esordio ha eliminato agevolmente l'australiano Vukic e adesso ... Scrive leggo.it