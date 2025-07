Fano capitale del futsal. In scena le finali del Csi.

Fano si prepara a diventare la capitale del futsal, con le finali del campionato italiano CSI che promettono spettacolo e grande entusiasmo. Tra 19 squadre e oltre 250 persone tra atleti e dirigenti, l’evento di scena da mercoledì 9 a domenica 13 luglio nelle suggestive cornici di Fano e Pesaro è un appuntamento imperdibile per gli appassionati. Dopo il successo dello scorso anno, le attese sono alte: il futsal sta vivendo una vera e propria rinascita.

In arrivo 19 squadre e oltre 250 persone, tra atleti e dirigenti. Sono i numeri delle finali dei campionati italiani, femminile e maschile, di calcio a 5 promossi dal Csi nazionale e in programma a Fano e Pesaro da mercoledì 9 a domenica 13 luglio. "Dopo il successo dello scorso anno – fanno presente gli organizzatori – quando le due città ospitarono le finali nazionali di calcio a 11 e calcio a 7, quest’anno, grazie Csi provinciale guidato dal presidente Marco Pagnetti e con sede a Fano, le due città sono state di nuovo scelte per assegnare gli scudetti del calcio a 5 Open maschile e femminile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it