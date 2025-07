Valditara dà i voti alle scuole Tour pesarese del ministro Focus sui lavori fatti col Pnrr

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, farà tappa a Pesaro per evidenziare i progressi e i lavori svolti con il PNRR nelle scuole marchigiane. Alle 18:30 a Villa Caprile, presenterà la piattaforma Scuola Futura, uno strumento innovativo per valorizzare le risorse e migliorare l’istruzione. Un momento importante per rafforzare il dialogo tra istituzioni e territori, dimostrando come i voti alle scuole siano il risultato di un impegno condiviso e concreto.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara arriverà a Pesaro lunedì, per presenziare, alle ore 18,30 a Villa Caprile, alla cerimonia di Scuola Futura piattaforma ministeriale nata per supportare il personale scolastico e i territori nel mettere a frutto le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E’ una iniziativa itinerante nelle scuole marchigiane, organizzata dal ministero che vuole dar atto dei risultati ottenuti con il Pnrr, attraverso anche i più recenti finanziamenti". Valditara concluderà la visita di Caprile fermandosi a cena con gli studenti, gli insegnanti e il preside dell’Istituto agrario Cecchi, Riccardo Rossini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Valditara dà i voti alle scuole. Tour pesarese del ministro. Focus sui lavori fatti col Pnrr

