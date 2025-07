European Le Mans Series Il weekend entra nel vivo

Il weekend della European Le Mans Series entra nel vivo, regalando emozioni ad ogni curva. Dopo le prove libere e il pit stop challenge aperto a tutti, oggi si svolgono le qualifiche, mentre domani si corre il grande finale con la 4 Ore di Imola, alle 12. Con 130 piloti in gara tra LMP2, LMP3 e LMGT3, e dieci italiani pronti a lottare per il podio, lo spettacolo è assicurato. Non perdere neanche un momento di questa corsa mozzafiato!

Sono 130 i piloti che si daranno battaglia nelle categorie LMP2, LMP3 e LMGT3, con dieci piloti italiani che andranno a caccia del podio. In pista anche le categorie Mitjet Italia, Clio Cup Series e FX Pro Series. È possibile acquistare i biglietti sul sito Ticketone.it e nella biglietteria in loco (museo Checco Costa). Nella classe regina dell'endurance europea, la LMP2, al comando del campionato c'è la IDEC Sport, con la Oreca-Gibson n.

Weekend trionfale per Maserati a Zandvoort: doppia vittoria assoluta nella GT2 European Series - Un weekend trionfale per Maserati a Zandvoort nella seconda tappa della GT2 European Series 2025. Le Maserati GT2 hanno dominato, ottenendo doppia vittoria assoluta e di categoria, regalando emozioni, adrenalina e grande soddisfazione.

#FIA | #WEC | #24HLeMans | #ACO | #ELMS | #4hImola https://italian-endurance.com/elms/elms-capietto-svetta-nei-test-di-imola/… E’ iniziato il weekend di Imola dell’European Le Mans Series con la consueta giornata di test. Sotto un sole africano, a svettare Vai su X

? Imola – European Le Mans Series – 4H di Imola Il 3, 4, 5 e 6 luglio, l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari ospita una delle tappe più attese dell’European Le Mans Series: 4 ore di pura resistenza, velocità e strategia tra prototipi e GT di altissimo livello. Un app Vai su Facebook

Le Mans Series, si riaccendono i motori - Da venerdì a domenica, l’ Enzo e Dino Ferrari torna a ospitare l’adrenalina dell’endurance con la 4 Ore di Imola, terzo appuntamento stagionale dell’ European Le ... Segnala msn.com

Le ultime due tappe di European Le Mans Series e Michelin Le Mans Cup 2024 in diretta su Parc Fermé e P300.it - L’European Le Mans Series, abbreviato in ELMS, è un campionato endurance multiclasse a ruote coperte. Lo riporta p300.it