Il dramma di Sofia Gualandi scuote Bologna: la notizia del trasferimento di Giampiero Gualandi in carcere segna un passo importante nella ricerca di giustizia per la giovane vittima. Dopo mesi di attesa, ora il colpevole affronta finalmente le conseguenze delle sue azioni. La vicenda riaccende il dibattito sulla tutela delle vittime e sulla severità delle pene. Ma cosa ci riserva questa difficile strada verso la verità?

"Il carcere? È quello il suo posto. Ha ucciso nostra figlia, è lì che deve stare". Sono le parole di Angela Querzè, mamma di Sofia Stefani, alla notizia che Giampiero Gualandi, sotto processo davanti alla Corte d’assise di Bologna per l’omicidio dell’ex collega, è stato portato alla Dozza. Il trasferimento in carcere giovedì sera. Fino a quel momento, Gualandi (dopo un primissimo periodo in cella) era sempre stato agli arresti domiciliari, a casa sua. L’ex comandante della polizia locale di Anzola, 63 anni, è accusato di aver ucciso Sofia, 33 anni, con un colpo di pistola al volto, il 16 maggio 2024, nell’ufficio del Comando e con la sua arma di servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il delitto di Sofia. Gualandi è in carcere: "Il posto che si merita"

