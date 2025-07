Torcia olimpica e 25 anni da città Una festa doppia

Pioltello si prepara a vivere un evento indimenticabile: i 25 anni di città si intrecciano con l’arrivo della torcia olimpica, simbolo di unità e speranza. Un viaggio che attraversa il mondo, dalla Grecia a Milano Cortina 2026, portando con sé emozioni e valori condivisi. Questa festa doppia sarà un’occasione speciale per tutta la comunità di essere protagonista di un momento storico e di grande significato, rafforzando il legame tra sport, cultura e solidarietà.

Festa per i 25 anni di città con la fiamma olimpica. Pioltello celebra la ricorrenza accogliendo i tedofori in viaggio dalla Grecia a Milano Cortina 2026. L’amministrazione è già al lavoro in attesa della torcia. "Un’occasione unica che vedrà la comunità protagonista di un momento storico e simbolico, di grande emozione e significato, capace di unire cittadini, sportivi e appassionati attorno ai valori di solidarietà, inclusione e spirito olimpico", dice la sindaca Ivonne Cosciotti. In Italia percorrerà 12mila chilometri attraversando regioni e province, la staffetta andrà avanti per 61 giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it