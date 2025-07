Le peggiori scuderie di F1 della storia | sono quasi tutte italiane fans inorriditi

Le peggiori scuderie di F1 della storia sono quasi tutte italiane e fan inorriditi. Un sito ha stilato la top five delle squadre più deludenti, con ben quattro italiane. La Ferrari, simbolo di eccellenza, non vince dal 2008 il titolo Costruttori e dal 2007 quello Piloti. Guardando al Mondiale 2025, sembra che anche quest’anno il digiuno continuerà, lasciando gli appassionati con un'amara sensazione di delusione. Eppure, anche dopo...

Un sito ha stilato la top five delle peggiori scuderie di sempre in Formula 1: ben quattro su cinque sono italiane. La Ferrari non porta a casa il titolo Costruttori dal 2008 e il titolo piloti dal 2007. Dando uno sguardo alle classifiche del Mondiale 2025 attualmente in corso si intuisce come nemmeno quest’anno – salvo improbabili ribaltoni nella seconda parte di stagione – il Cavallino rampante riuscirà a rompere il digiuno. Eppure, anche dopo quasi 20 anni senza trionfi, la Ferrari resta comunque una scuderia di tradizione e successo, proprio come McLaren, Mercedes, Red Bull e Williams. Ma quali sono state, invece, le peggiori scuderie della storia? Il sito Bleacherreport. 🔗 Leggi su Sportface.it