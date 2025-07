Le società immobiliari | Serve una legge ad hoc per uscire dallo stallo

Le società immobiliari italiane attendono con ansia una legge ad hoc capace di sbloccare il settore, ancora intrappolato in un labirinto di ostacoli burocratici. Federico Oriana di Aspesi sottolinea le sfide del Comune di Milano, che ha recentemente bandito una nuova Commissione del Paesaggio nella speranza di rilanciare lo sviluppo urbano. Ma questa mossa può davvero essere la chiave per uscire dallo stallo? È ora di capire se il cambio di passo sarà efficace o solo un’altra fumosa soluzione.

Federico Oriana, presidente di Aspesi, associazione tra le società di sviluppo immobiliare, il Comune ha appena lanciato un bando per rinominare una Commissione del Paesaggio. Può essere una mossa utile a far uscire Milano dallo stallo, dopo le inchieste avviate dalla Procura su una serie di interventi urbanistici in città? "Il Comune si è creato da solo le difficoltà per individuare i professionisti che faranno parte della nuova Commissione. Mi riferisco alle caratteristiche richieste nel bando. Quali? Non poter esercitare la professione nel Comune di Milano durante tutta la durata del mandato e anche per un periodo successivo, per di più per un incarico a titolo gratuito che però comporta rischi a livello giudiziario.