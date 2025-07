Tour de France 2025 dove vedere la tappa di oggi Lille – Lille | orari TV percorso e favoriti

Il Tour de France 2025 prende il via con una tappa emozionante da Lille a Lille, perfetta per ammirare i velocisti in azione, tra cui il nostro Jonathan Milan. Non perdere l’occasione di seguire la gara in diretta chiara e coinvolgente sui canali Rai, sia in TV che in streaming. Scopri orari, percorso e favoriti di questa prima tappa ricca di adrenalina e cultura ciclistica. Continua a leggere per tutte le novità !

Scatta oggi il Tour de France 2025 con una tappa quasi interamente pianeggiante da Lille a Lille. Prima occasione di vedere i velocisti all'opera, tra cui anche il nostro Jonathan Milan. Diretta in chiaro sui canali Rai (Tv e streaming). 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lille - tour - france - vedere

Milan e Ganna le punte di diamante, si parte domani da Lille. Tour de France, l’Italia gioca subito il ’Jonny’ - Domani, da Lille, il Tour de France 2024 prende il via con la grande attesa di Jonathan Milan, il talento di Ganna e Milano.

Tour de France 2025, Presentazione Percorso e Favoriti Prima Tappa: Lille Métropole – Lille Métropole (184,9 km) Vai su X

PROLOGO OFFICIAL TOUR DE FRANCE SADDLE To pay homage to the most important event in world cycling, which this year will start from France with the Grand Départ in Lille on July 5th, Prologo presents the saddle featuring special graphics dedicated Vai su Facebook

Lille-Lille: percorso e favoriti, Milan vuole la prima maglia gialla; Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Lille – Lille: orari TV, percorso e favoriti; Tutto quello che c'è da sapere sulla Grande Partenza del Tour de France.

Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Lille – Lille: orari TV, percorso e favoriti - Scatta il Tour de France 2025, oggi sabato 5 luglio e ci terrà compagnia fino a domenica 17 luglio. Lo riporta fanpage.it

Tour de France al via il 5 luglio: tappe, percorso, dove vederlo in tv e streaming - Domani, sabato 5 luglio, l'edizione 112 della Grande Boucle parte con la prima tappa da Lilla a Lilla. Come scrive msn.com