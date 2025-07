Un anno fa l’addio al sindaco Zacchetti | Resta il ricordo

Un anno fa, il cuore di Cernusco si fermava con la scomparsa del sindaco Ermanno Zacchetti, un addio che ha lasciato un vuoto profondo nella comunità. La memoria di un uomo dedicato e appassionato resta viva nelle parole e nei gesti di chi lo ha conosciuto. In questa ricorrenza, il municipio si riempie di emozioni e ricordi, testimoniando come il suo spirito continui a guidare il cammino della città.

Un anno fa la scomparsa del sindaco Ermanno Zacchetti: era il 4 luglio quando la notizia corse per tutta la città di prima mattina. Nuova ondata di commozione a Cernusco nel giorno della ricorrenza, a cominciare dall’aula del Consiglio comunale, che martedì ha ospitato la prima seduta con Paolo Colombo, sua “erede“, alla guida del Municipio. Il mandato si è aperto nel ricordo del primo cittadino scomparso a soli 52 anni dopo un tumore. Uno shock che continua a scuotere la comunità. Lo ricorda un messaggio sulle pagine social dell’amministrazione con una foto in bianco e nero sorridente di Ermanno Zacchetti prima che la malattia se lo portasse via in pochi mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un anno fa l’addio al sindaco Zacchetti: "Resta il ricordo"

Oggi ricorre un anno dalla scomparsa di Ermanno Zacchetti, Sindaco, amico, compagno di strada. Ci manca ogni giorno la sua presenza gentile, il suo modo di guidare la città con passione, umanità e attenzione per tutte e tutti. Ci manca la sua capacità di asc Vai su Facebook

