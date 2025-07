I Peccatori | il produttore parla del legame con il reboot di Blade

Sev Ohanian, produttore di "I Peccatori", ha svelato un dettaglio sorprendente: i costumi del non ancora realizzato reboot di "Blade" sono stati usati nel suo film, involontariamente rivelando qualche spoiler sul progetto Marvel in fase di sviluppo. Questa scoperta mette in luce come i legami tra ambienti cinematografici possano nascondere sorprese inattese, generando entusiasmo e curiosità tra gli appassionati di supereroi. Ma cosa ci riserva il futuro di Blade?

Il produttore Sev Ohanian ha raccontato in che modo il film I Peccatori si è ritrovato a utilizzare i costumi del film Marvel non ancora realizzato. Il film I Peccatori ha rivelato, involontariamente, qualche spoiler sul reboot di Blade in fase di sviluppo tra le fila della Marvel. Sev Ohanian, che ha fatto parte del team dei produttori del film di Ryan Coogler, ha infatti rivelato che sono stati utilizzati i costumi del progetto che farà parte del MCU. I costumi dei due film Rispondendo alle domande di ScreenCrush, Ovahaian ha parlato della realizzazione del film I Peccatori ricordando: "La costumista Ruth Carter stava lavorando al film di Blade che non è stato poi girato.

