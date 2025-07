Zaccagni eroe in patria | I sogni si avverano

passi nel mondo del calcio, circondato dall’affetto della comunità. Zaccagni, eroe in patria e esempio di tenacia, ci ricorda che con impegno e passione i sogni diventano realtà. La sua storia ispira giovani e meno giovani a credere nei propri obiettivi, perché il vero successo nasce dalla determinazione. E proprio come lui, anche noi possiamo realizzare le nostre aspirazioni, un passo alla volta.

"Ai ragazzi dico di impegnarsi e di divertirsi. I sogni si possono realizzare". Con queste parole, Mattia Zaccagni, oggi protagonista con la Lazio e volto ormai familiare della Nazionale italiana di calcio, ha acceso l’entusiasmo di una gremita piazza don Minzoni alla prima edizione del premio Città di Bellaria Igea Marina. "Per me è un onore tornare qui, nel mio paese – ha aggiunto il calciatore –. Proprio in questa piazza ho dato i miei primi calci al pallone". Con Zaccagni, premiati anche Emanuele Giaccherini – ex Juventus e Cesena, collegato in videochiamata – e Marco Carnesecchi, oggi tra i pali dell’Atalanta, il cui premio è stato ritirato dal padre Davide a causa dell’assenza per motivi familiari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it