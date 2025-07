inseguimento dei ghisa spari contro il veicolo in fuga

Un inseguimento mozzafiato si è svolto ieri mattina a Rho, quando un'auto non si è fermata all'alt dei vigili e ha tentato la fuga fino a Quarto Oggiaro. Con scene di tensione e colpi di pistola sparati contro il veicolo in fuga, l’episodio ha scosso la comunità locale. La polizia locale ha agito prontamente, ma cosa è successo davvero? E quali sono le conseguenze di questo drammatico episodio?

Un’auto non si ferma all’alt. Scatta l’inseguimento da parte di una pattuglia della polizia locale di Rho, fino a Quarto Oggiaro. A un certo punto, incurante del ghisa che gli si sta avvicinando a piedi, il fuggitivo accelera. E l’altro agente esplode alcuni colpi di pistola verso il veicolo, che però riparte. Questo succedeva ieri alle 8.30. A ricostruire l’episodio è il Comune di Rho, in una nota. La polizia locale stava controllando il traffico in via dei Fontanili quando una Citroen DS4 bianca ha superato la colonna di auto in coda al semaforo rosso attraversando l’incrocio ad alta velocità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it