Via Volontari del Sangue ok al piano | largo a 6 palazzi e ad un parco

Via Volontari del Sangue si trasforma, con l’approvazione del piano attuativo definitivo dell’AUC 01. Sei edifici residenziali e un parco di oltre 6.200 metri quadrati prenderanno vita, restituendo spazio alla comunità nella periferia di Cascina Gatti. Un progetto che segna il recupero di un’area un tempo inquinata e abbandonata, ora pronta a rinascere come cuore verde e spazio abitativo. Sia il Piano di...

Sei edifici residenziali lungo via Volontari del Sangue e un parco da 6.286 metri quadri in cessione al Comune. È l’AUC 01, che ha visto in questi giorni l’approvazione del piano attuativo definitivo. Un processo di recupero nella periferia di Cascina Gatti, iniziato con il piano regolatore del 2000, che aveva pianificato la possibilità di costruire in quell’area vuota, dove oggi è nato un bosco spontaneo su terreni inquinati. Sia il Piano di governo del territorio (Pgt) del 2009 sia l’attuale hanno confermato la trasformazione di quest’area di 12mila metri quadrati di superficie lorda. Così, nonostante la battaglia di comitati e associazioni, come quella Sottocorno, i nuovi palazzi si faranno con la riqualificazione di via Campestre e del fronte stradale lungo via Volontari del Sangue, nuovi spazi di aggregazione (barsala, area fitness all’aperto, panchine) e ciclopedonali di collegamento tra il comando della polizia locale, il borgo rurale e le torri Aler. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Via Volontari del Sangue, ok al piano: largo a 6 palazzi e ad un parco

In questa notizia si parla di: piano - volontari - sangue - parco

Piano per la movida estiva: più municipale in strada, steward nelle piazze e volontari nei giardini - La movida estiva si prepara a brillare sotto una nuova luce! Il Comune lancia un piano sicurezza che coinvolge steward e volontari per garantire serate spensierate nelle piazze e nei giardini.

AdF comunica ARCIDOSSO - Per allaccio bonifica idrica in via Roma giovedì 3 luglio giugno dalle 8.30 alle 13 abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Roma, parco Donatori del Sangue, via Firenze, via Pietro Pifferi, via Torric Vai su Facebook

Via Volontari del Sangue, ok al piano: largo a 6 palazzi e ad un parco; Sesto San Giovanni, in Cascina Gatti nuovi edifici residenziali e un parco urbano; Sesto San Giovanni, area Borgo Cascina Gatti Ovest: approvato il piano attuativo.

Via Volontari del Sangue, ok al piano: largo a 6 palazzi e ad un parco - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Scrive msn.com

APPROVATO IL PIANO ATTUATIVO DELL’AREA CASCINA GATTI OVEST - com) Sesto San Giovanni, 3 luglio 2025 – La Giunta comunale ha approvato il Piano attuativo relativo all’area di Borgo Cascina Gatti Ovest, lungo via Volontari del Sangue, un progetto ... Lo riporta mi-lorenteggio.com