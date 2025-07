Passante attacco di Fratelli d’Italia | La sinistra ha perso 30 anni

Il senatore Marco Lisei di Fratelli d’Italia scende duro sul Passante di Bologna, accusando la sinistra di aver perso 30 anni e di aver illuso gli elettori con promesse green mai mantenute. Le compensazioni ambientali, secondo lui, sono state solo una fanfara del sindaco Lepore, inventata per addolcire il progetto agli ambientalisti. E ora, con il nuovo Passante di "nuova generazione", si apre un capitolo che promette di cambiare le carte in tavola.

"Le compensazioni 'green' non sono mai esistite". Anzi, "sono sempre state una 'fanfaronata' inventata dal sindaco Matteo Lepore per far digerire il Passante agli elettori ambientalisti, perché i vertici sanno bene che erano una invenzione". Non usa mezzi termini Marco Lisei, senatore bolognese di Fratelli d'Italia, da sempre attento alle questioni locali e nazionali. Ecco allora le ultime novità sul Passante, con quello di "nuova generazione" già tramontato per spianare la strada a interventi più immediati e oculati, come l'allargamento della tangenziale sotto le Torri. E, non da ultimo, le tanto vociferate opere di compensazione, che avrebbero dovuto contribuire a mitigare l'impatto ecologico della grande infrastruttura e che, con il nuovo progetto al vaglio di Ministero e Aspi, potrebbero essere destinate a saltare.