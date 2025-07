Pronto soccorso picchi di sos Runner e ciclisti colpiti da malore | Sport nelle ore cocenti | un rischio

L'ondata di caldo africano continua a mettere a dura prova la nostra salute, con un aumento sorprendente di interventi al pronto soccorso. Sono numerosi i cittadini, dagli anziani ai sportivi, colti da malore durante le ore più calde, quando l’umidità raggiunge punte record di 40 gradi. La prudenza è d’obbligo: fare attività fisica nelle ore critiche può essere rischioso. Sos salute, dal...

Non si allenta la morsa del caldo africano. E' stato registrato un aumento delle chiamate e dei ricoveri al Pronto soccorso. Numerosi gli anziani che sono stati accompagnati in ospedale dai familiari per i sintomi legati all'ondata di calore che, a causa dell'umidità , tocca punte di 40 grandi. Ma hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari anche runner e ciclisti. "Fare sport nelle ore più calde è pericolodo", avvertono i medici. Sos salute. Dal 15 giugno al primo luglio nei 4 Pronto soccorso provinciali l'incremento degli accessi si attesta attorno al 5-6% rispetto al totale degli ingressi registrati nello stesso periodo del 2024.