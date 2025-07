Non bisognava aspettare 2 mesi per denunciare

Un nuovo scandalo scuote il cuore di Modena: come è stato possibile che in cinque anni nessuno abbia rilevato l’ammanco, nonostante i ingenti bonifici? La recente denuncia di Andrea Mazzi evidenzia un grave problema di responsabilità, non solo personale, ma anche amministrativa. È giunto il momento di fare luce e assumersi le proprie responsabilità per garantire trasparenza e correttezza. Ecco cosa ci insegna questa vicenda e quali sono i prossimi passi da compiere.

"Mi chiedo come è possibile che in cinque anni nessuno si sia accorto di nulla, nonostante l’elevato importo dei bonifici. Quanto accaduto fa emergere che in aMo c’è un problema di responsabilità che non riguarda solo la dipendente presunta responsabile del grave ammanco, ma anche un problema di responsabilità amministrativa di chi avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto". È quanto dichiara Andrea Mazzi (nella foto), capogruppo di Modena in ascolto, in merito alla vicenda aMo, l’Agenzia della mobilità di Modena, che ha subito un ammanco di 400mila euro pubblici. "Continuo a segnalare un fatto grave: non bisognava aspettare due mesi per presentare denuncia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Non bisognava aspettare 2 mesi per denunciare"

In questa notizia si parla di: bisognava - aspettare - mesi - denunciare

Liste d’attesa fuori controllo: in attesa 87.557 cittadini. È record storico in negativo. Altro che “azzerare le liste d’attesa in tre mesi”, come urlava Proietti col megafono sotto gli ospedali in campagna elettorale. Oggi la sinistra ammetta il totale fallimento: al 3 giug Vai su Facebook

Invalidità a passo di lumaca: 17 mesi per avere una pensione dall’Inps; La denuncia dell'operaio dell'ex Ilva: «Ho prenotato una risonanza, appuntamento nel 2027»; Liste di attesa: cosa sapere e come agire.

Quanto bisogna aspettare dopo la malattia per il richiamo del vaccino contro Covid: 3 o 6 mesi? - Quanto bisogna aspettare dopo essere guariti dalla malattia per fare i vaccini per Covid di ultima generazione? Riporta repubblica.it

Quanto bisogna aspettare dopo la malattia per il richiamo del vaccino contro Covid: 3 o 6 mesi? - Risponde Giovanni Gabutti* Quanto bisogna aspettare dopo la malattia per il richiamo del vaccino contro Covid: 3 o 6 mesi? Si legge su ilsecoloxix.it