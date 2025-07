Tappa in Comune e cena in piazza per il vicepremier

Durante una visita nelle Marche, Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, ha annunciato la partecipazione di diversi maceratesi alle prossime regionali, tra cui Fabrizio Ciarapica e Gianluca Pasqui. La sua giornata si è conclusa con una tappa in comune e una cena in piazza a Macerata, un'occasione speciale per rafforzare i legami tra politica e comunità locali. La presenza di figure di rilievo testimonia l'importanza di questa regione nel panorama politico nazionale.

"Certo che ci saranno dei maceratesi tra i candidati alle regionali, penso a Fabrizio Ciarapica e a Gianluca Pasqui che si presenterà di nuovo agli elettori, ma ci saranno anche dei rappresentanti del capoluogo". È quanto dice Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri, al termine di una giornata trascorsa nelle Marche dove ha toccato Ancona, Numana, Camerino e infine Macerata. Tajani è stato ricevuto in Comune, prima di partecipare alla cena in piazza Battisti organizzata dall’Accademia Marchigiani dell’anno. " Forza Italia – aggiunge – è in forte crescita e oggi abbiamo annunciato l’ingresso dell’assessore regionale Chiara Biondi (uscita dalla Lega, ndr). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tappa in Comune e cena in piazza per il vicepremier

