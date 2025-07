Le indagini e il dietrofont Ecco perché il carabiniere scagionato dalla perizia ora rischia il processo

In un caso che tiene col fiato sospeso, le recenti indagini hanno svelato un retroscena sorprendente: il carabiniere, inizialmente scagionato dalla perizia, ora si trova sul banco degli imputati. La divergenza tra le valutazioni sulla distanza tra auto e scooter mette in discussione le conclusioni dei periti, aprendo nuove prospettive sul tragico incidente che ha tolto la vita a Ramy Elgaml. Ecco perché tutto potrebbe cambiare…

e Marianna Vazzana Le valutazioni si giocano sul filo della distanza tra auto e scooter, e quelle della Procura divergono rispetto alle conclusioni tracciate dallo stesso consulente dei pm, l’ingegnere Domenico Romaniello, che aveva rilevato un’unica responsabilitĂ nell’incidente che ha provocato la morte del 19enne Ramy Elgaml: la fuga e la guida pericolosa dell’amico Fares Bouzidi. La scelta di chiudere le indagini contestando il reato di omicidio stradale non solo a Fares ma anche al carabiniere al volante nella drammatica fase finale dell’ inseguimento, con un sostanziale concorso di colpa, è legata anche a un’integrazione di Romaniello successiva al deposito della sua consulenza, con le risposte alle controdeduzioni dei consulenti delle altre parti, in particolare la difesa di Fares e il legale della famiglia di Ramy. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le indagini e il dietrofont. Ecco perchĂ© il carabiniere scagionato dalla perizia ora rischia il processo

