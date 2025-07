San Felice Circeo | firmato accordo tra Comune e Vigili del Fuoco per nuova sede operativa

Un nuovo passo avanti per la sicurezza di San Felice Circeo: è stato firmato l’accordo tra il Comune e i Vigili del Fuoco di Latina, che prevede l’utilizzo di una parte dell’immobile comunale di via Risaliti come nuova sede operativa. Questa collaborazione rafforza il rapporto tra istituzioni e garantisce un intervento più rapido ed efficiente in caso di emergenza. La comunità può ora guardare al futuro con maggiore serenità, sapendo che...

È stato ufficialmente sottoscritto l'accordo tra il Comune di San Felice Circeo, rappresentato dal Sindaco Monia Di Cosimo, e il Comando dei Vigili del Fuoco di Latina, nella persona del Comandante Piergiacomo Cancelliere, per l'utilizzo di una parte dell'immobile comunale di via Risaliti, già sede del gruppo di Protezione Civile. L'intesa prevede l'utilizzo della struttura da parte del personale dei Vigili del Fuoco come sede del "Servizio D.O.S. 2025", previsto dalla convenzione regionale per il potenziamento del Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Secondo le indicazioni fornite dagli Uffici Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno, qualora l'intero immobile venga reso disponibile, esso potrà essere istituito come sede di Presidio Rurale, nell'ambito del progetto nazionale dedicato, con l'obiettivo di garantire una maggiore tutela del Parco Nazionale del Circeo.

