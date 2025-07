Wimbledon quando gioca oggi Sinner contro Martinez | l’azzurro cerca la terza vittoria convincente nel torneo

Oggi, a Wimbledon 2025, Sinner si prepara alla sfida contro Martinez: l’azzurro cerca la terza vittoria convincente nel torneo. Dopo un inizio da protagonista, con vittorie schiaccianti, Jannik vuole consolidare il suo cammino e cancellare le recenti delusioni. La partita promette emozioni e spettacolo, ma cosa ci riserverà questa volta? Resta con noi per scoprire come andrà a finire.

Sarà per le tante voci uscite sul suo conto nelle ultime settimane, sarà perché le due finali perse su terra e l’eliminazione ad Halle bruciano ancora, ma Jannik Sinner è partito come un rullo compressore nei primi due turni di Wimbledon 2025. L’italiano ha vinto nettamente sia contro Luca Nardi che contro Aleksandar Vukic. Entrambe per 3-0, entrambe in tre set decisamente poco combattutti. Nel derby italiano di primo turno ha concesso solo sette game a Nardi (6-4, 6-3, 6-0), mentre contro Vukic ha chiuso con il risultato di 6-1, 6-1, 6-3. Due partite, solo 12 games concessi in totale agli avversari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it