Il progetto ’Recupero Farmaci’ passa dal centro

Il progetto ’Recupero Farmaci’ del centro storico prende vita con l’entusiasmo della farmacia Bini Strippoli, un pilastro della comunità. Questa iniziativa sperimentale e solidale della Regione Marche mira a ridurre gli sprechi e sostenere chi ha bisogno, dando nuova vita ai medicinali inutilizzati. Le farmaciste Paola Palmieri e Michela De Vita sono già all’opera per creare un legame tra sostenibilità, salute e solidarietà, dimostrando che ogni gesto conta e può fare la differenza.

Ha aderito subito al progetto 'Recupero Farmaci' la farmacia Bini Strippoli, punto di riferimento del centro storico. Si tratta di un progetto sperimentale e solidale della Regione Marche per dare nuova vita ai medicinali inutilizzati e aiutare chi è in difficoltà. Le farmaciste Paola Palmieri e Michela De Vita sono già operative per raccogliere e dare una seconda vita ai medicinali ancora validi, per coniugare sostenibilità, salute e solidarietà. Spiegano le dottoresse: "L'obiettivo è raccogliere farmaci non utilizzati ma ancora validi, per poi destinarli, gratuitamente, alle persone in stato di bisogno, tramite la fondamentale collaborazione delle farmacie e il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore.

