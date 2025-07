Il progetto case popolari di via Asiago riparte

Il progetto delle case popolari di via Asiago torna a respirare nuova vita, trasformando un edificio abbandonato in un quartiere vivace e di decoro. Quattro alloggi, un parcheggio e un intervento di riqualificazione urbana ridaranno luce a questa zona centrale, rafforzando il senso di comunità e migliorando la qualità della vita. Un passo importante per il nostro Comune verso uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

Riqualificare un immobile in stato di abbandono per ricavarne opere di edilizia residenziale e popolare – quattro alloggi - e un parcheggio, restituendo decoro al centro cittadino dove l’edificio si colloca. È l’obiettivo dell’amministrazione comunale che pochi giorni fa, tramite delibera di giunta, ha accertato l’interesse pubblico della proposta avanzata dalla ditta Gestioni Immobiliari srl riguardante il lotto e gli immobili riferibili al Progetto Casa Comunale, e più nello specifico la scheda 14 di via Toscana angolo via Asiago. Una struttura che ha bisogno di interventi urgenti di riqualificazione e rigenerazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il progetto case popolari di via Asiago riparte

