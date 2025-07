F1 GP Gran Bretagna 2025 La Ferrari sogna la pole position e sfida la McLaren!

Nel cuore del circuito di Silverstone, la sfida tra Ferrari e McLaren si infiamma. Dopo un venerdì ricco di emozioni, i tifosi sono in attesa di scoprire chi conquisterà la pole position nel GP di Gran Bretagna 2025. Se la McLaren sembra ancora imbattibile, la Ferrari non si dà per vinta e sogna di rovesciare i pronostici. Sul giro secco, forse, la battaglia è appena iniziata...

Nel pomeriggio di sabato 5 luglio verrà determinata la griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna, quello di casa per la McLaren, dominatrice della stagione. Cionondimeno, il Team di Woking, per quanto ancora velocissimo, non si fida della Ferrari, cresciuta esponenzialmente di colpi dopo tante gare anonime. Alla luce di quanto visto venerdì, la MCL39 resta l’auto da battere, ma la prima alternativa è la SF-25. Sul giro secco, forse, le monoposto color Papaya hanno ancora qualcosa in più rispetto alle Rosse. Tuttavia, nella simulazione gara, le vetture di Maranello hanno fornito la sensazione di poter sfidare ad armi pari le protagoniste assolute del 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, GP Gran Bretagna 2025. La Ferrari sogna la pole position e sfida la McLaren!

