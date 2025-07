Re Carlo può stare tranquillo la Monarchia costa ma i sudditi lo amano

Re Carlo PU242 può stare tranquillo: la monarchia inglese, sebbene costosa, gode dell’amore e della fedeltà dei sudditi. Questa istituzione millenaria rappresenta un simbolo di identità e stabilità, e nonostante i bilanci del 2024 rivelino cifre imponenti, i cittadini sembrano sereni, consapevoli dell’importanza di preservare questa tradizione. La monarchia continua così a essere un pilastro della cultura britannica, dimostrando che il valore simbolico supera spesso quello economico.

La Monarchia Inglese è certamente una delle istituzioni più antiche e prestigiose al mondo e questa macchina perfetta necessita, ovviamente, di fondi elevati per essere mantenuta. Di recente sono stati pubblicati i bilanci del 2024 della Corona britannica e le cifre messe in campo dai contribuenti per sostenerla sono davvero influenti ma sembra che loro non si lamentino di tale sforzo, convinti dell’importanza di mantenere quest’organismo millenario. Re Carlo III, quindi, può stare tranquillo visto che i suoi sudditi apprezzano il lavoro che sta svolgendo. Re Carlo III, il costo della Corona britannica. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo può stare tranquillo, la Monarchia costa ma i sudditi lo amano

