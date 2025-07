Hotel d’arte in Italia | 4 dimore storiche da sogno

In Italia, tra storia e charme, si celano autentici tesori nascosti: quattro dimore storiche da sogno che sembrano uscire da un romanzo. Questi piccoli gioielli offrono un’esperienza unica, immergendoti in atmosfere d’altri tempi senza rinunciare al comfort moderno. Dalle eleganti corti di Fiesole alle raffinate dimore romane, scopri con noi queste affascinanti oasi di storia e stile. L’Italia ha ancora molto da svelare, e queste gemme sono il modo migliore per farlo.

L’Italia è ricca di alberghi storici, in antichi palazzi o giĂ nati a destinazione alberghiera. Del resto è abbastanza naturale in un paese da sempre meta turistica e, da oltre 200 anni, meta del “grand tour”.Il Gritti e il Danieli di Venezia, il Grand Hotel et de Milan ed il Gallia di Milano, il Villa San Michele di Fiesole o il Grand Hotel Plaza di Roma, sono solo qualche esempio.Ma in Italia esistono anche “piccoli gioielli”: alberghi che sono ricettacolo di splendide collezioni di argenteria, ceramiche, porcellane. Eccone qualcuno. Hotel de la Ville Monza – Viale Regina Margherita di Savoia 15. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Hotel d’arte in Italia: 4 dimore storiche da sogno

