I beffati sono infuriati non arresi | Atti secretati esposto in Procura Dov’erano Bankitalia e i commissari?

I beffati non si arrendono e sono pronti a tornare in battaglia. Dopo l’assoluzione in appello, la loro indignazione cresce: vogliono giustizia e chiedono alla magistratura di sequestrare le carte secretate dei commissari coinvolti nel crac di Banca Marche. Azionisti e risparmiatori sono disorientati, ma la loro determinazione è forte. La loro lotta per la verità continua, perché non intendono lasciare impuniti i reati di bancarotta fraudolenta e corruzione.

"Gli azionisti e i risparmiatori sono disorientati, la magistratura deve andare a sequestrare le carte secretate dei commissari. Siamo arrabbiati non arresi". Tornano a combattere i beffati del crac di Banca Marche dopo l’assoluzione, arrivata lunedì scorso in Appello con formula piena, sia per gli ex vertici di Bdm (con il dg Massimo Bianconi compreso) che per quelli della sua controllata Medioleasing. Reati pesanti quali bancarotta fraudolenta distrattiva, false comunicazioni in bilancio e false informazioni contenute nel prospetto dell’aumento di capitale sociale 2012. Tramite il loro avvocato, Corrado Canafoglia per l’Unione Nazionale Consumatori, i danneggiati da Bdm ieri hanno indetto un incontro all’hotel City di Ancona per indicare la strada da portare avanti anche se il processo di secondo grado si è chiuso senza colpevoli per la sparizione di una delle maggiori banche del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I beffati sono infuriati, non arresi: "Atti secretati, esposto in Procura. Dov’erano Bankitalia e i commissari?"

