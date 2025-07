la professoressa ombretta sternini presidente del rotary club cesena

Con entusiasmo e dedizione, la professoressa Ombretta Sternini ha iniziato il suo nuovo incarico come presidente del Rotary Club Cesena per il biennio 2025-2026. Durante una serata ricca di emozioni, ha ricevuto il collare simbolico di leadership, passando il testimone da Norberto Fantini, che ha guidato con passione nell’ultimo anno. Laureata in Lettere Classiche e insegnante di italiano e latino, Sternini si prepara a scrivere un nuovo capitolo di impegno e solidarietà .

Paola Ombretta Sternini ha assunto la guida del Rotary Club Cesena per l’annata 2025-2026. In una serata intensa alla presenza dei soci del club ha accolto la consegna del collare, simbolo del passaggio tra i presidenti che guidano il sodalizio, da Norberto Fantini che ha tenuto le fila del club per l’annata 2024-2025. Sternini, laureata in Lettere classiche, è stata insegnante di Italiano e Latino nei Licei fino al 2003 quando ha assunto il ruolo di guida di tutte le scuole del Sacro Cuore. Dal 1985 è presidente del Centro culturale “Campo della Stella”. "In un contesto liquido e frammentato come quello attuale - ha detto Ombretta Sternini - occorre stringere di piĂą le relazioni in un’amicizia che si apre al mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it