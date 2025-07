Una delle migliori porchette d’Italia la serve un camioncino siciliano La storia del Vecchio Carro

Scopri il gusto autentico della Sicilia con una delle migliori porchette d’Italia, servita da un affascinante camioncino siciliano. L’agriturismo “Il Vecchio Carro”, immerso tra le meraviglie di Caronia (Messina), conquista il premio come miglior Street Food on the Road secondo la prestigiosa Guida Gambero Rosso. Un viaggio tra sapori genuini e tradizione che non puoi perdere: lasciati conquistare dalla magia di questa eccellenza culinaria.

L'agriturismo, situato a Caronia in provincia di Messina, si aggiudica il premio per il migliore Street Food on the Road secondo la Guida Street Food del Gambero Rosso.

