Parla argentino l’attacco del Bisonte Firenze con la schiacciatrice Bianca Bertolino

El Bisonte Firenze continúa fortaleciendo su plantilla con la incorporación de Bianca Bertolino, una talentosa opuesta argentina de 23 años que acaba de festejar su cumpleaños en Brasil. En un día tan especial, Bianca deja su huella en Betim, donde se encuentra con Las Panteras en la Copa América. Con su energía y talento, la joven promete marcar la diferencia en la próxima temporada. ¡Una incorporación que promete grandes cosas para el equipo!

FIRENZE – Il Bisonte Firenze aggiunge un altro tassello al proprio roster ingaggiando la schiacciatrice argentina Bianca Bertolino, 23 anni ieri. Un giorno speciale per Bianca, che ha festeggiato sul taraflex di Betim, in Brasile, il suo compleanno e il nuovo status di bisontina: in questi giorni la banda classe 2002 è impegnata con Las Panteras dell’Argentina in Coppa America. Bertolino, che in questa prima parte di 2025 ha giocato con le Atlanta Vibe nella Pro Volleyball Federation – una delle tre leghe professionistiche statunitensi – è esplosa pallavolisticamente proprio negli Usa, dove ha completato i quattro anni di ciclo universitario con le Georgia Tech Yellow Jackets portandosi a casa diversi riconoscimenti individuali, fra cui la menzione d’onore Avca All-American nel 2023. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it