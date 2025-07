Calenda va all’attacco | Ricci è una banderuola

In un clima politico teso, Azione di Carlo Calenda sferra un duro attacco a Ricci, raffigurandolo come una banderuola che potrebbe compromettere il voto. La polemica si accende dopo le dichiarazioni del candidato, che ha minimizzato le divergenze, lasciando spazio a una replica incisiva. La sfida tra i leader si fa sempre più accesa, mettendo in discussione la stabilità e la strategia delle rispettive campagne, mentre gli elettori attendono risposte chiare e decisive.

"Votando Ricci, il rischio è di eleggere una banderuola". L’affondo è firmato da Azionem, il partito di Carlo Calenda. Che attacca senza mezzi termini il candidato governatore. Premessa: Ricci, in un’intervista al Foglio aveva detto: "I grandi portatori di voti ad Azione sono con me. Ognuno faccia quel che crede. Mi pare che Calenda cambi spesso idea ma non mi riguarda". La risposta è affidata a una nota durissima: "Oggi il candidato della sinistra populista Ricci ci accusa di alto tradimento per non averlo sostenuto. Ricci ha iniziato la sua campagna annunciando che le Marche non hanno bisogno di un termovalorizzatore per ingraziarsi i Cinque Stelle (sosteneva il contrario a Roma per ingraziarsi Gualtieri) mentre in Europa – che ha usato come una cassa integrazione straordinaria tra un impiego e l’altro – continua a votare contro ReArm Eu e a blandire i suoi alleati regionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Calenda va all’attacco: "Ricci è una banderuola"

