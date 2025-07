Pronti e via. Gabicce ha l’ascensore. Un collegamento senza barriere.

A Gabicce Mare nasce una nuova era di accessibilità: pronto al via l’ascensore panoramico che collega i due lungomari, rendendo la città più inclusiva e vibrante. Da lunedì, questa innovativa struttura, finanziata dalla Regione Marche, sarà operativa ogni giorno dalle 8 alle 24, eliminando le barriere architettoniche e aprendo nuove opportunità di scoperta e relax per tutti. Un passo importante verso una comunità più aperta e accogliente.

Pronto al via l’ascensore panoramico che collega i due lungomari, quello alto e quello basso, a Gabicce Mare. Da lunedì, l’elevatore che ha consentito con la sua realizzazione di eliminare le barriere architettoniche che impedivano il passaggio da un lungomare all’altro ai disabili, sarà in funzione tutti i giorni dalle 8 alle 24. L’intervento, finanziato dalla regione Marche nell’ambito di un bando dell’assessorato alle Infrastrutture con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità ai luoghi di interesse turistico per un milione e 330mila euro su oltre 2milioni e 800mila di investimento da parte del Comune, non è stato risparmiato da critiche, fin dall’inizio dei cantieri aperti oltre un anno fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it