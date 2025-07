Ondate di calore lo stop diventi strutturale

In un contesto segnato da ondate di calore sempre più frequenti, l'UIL Marche e Feneal UIL Marche chiedono di trasformare le misure straordinarie in soluzioni strutturali. L’obiettivo è garantire ammortizzatori sociali stabili e adeguati, riconoscendo che il caldo intenso non è più un evento eccezionale, ma una realtà persistente. La sfida è proteggere i lavoratori, anche nelle ore più critiche, e rendere le misure di tutela permanenti.

"Trasformare un atto amministrativo straordinario in un provvedimento strutturale che preveda gli stessi ammortizzatori sociali previsti per il maltempo invernale". Questa la richiesta di Uil Marche e Feneal Uil Marche nel corso della riunione di oggi in Regione Marche, durante la quale la giunta ha annunciato l’ordinanza che viene l’attività lavorativa all’aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole, nella fascia oraria 12.30 – 16. Il provvedimento, previsto per i settori agricolo, florovivaistico e della logistica, e nei cantieri edili e stradali per i giorni e le aree del territorio regionale in cui la mappa del rischio indicata sul sito https:www. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ondate di calore, lo stop diventi strutturale

