Gli affari sporchi con la movida La ’ndrangheta nelle discoteche | Buttafuori imposti con la forza

Nel cuore della movida brianzola si nascondono ombre inquietanti: la ‘ndrangheta, con il suo grip forte sui locali e i buttafuori, minaccia l’ordine pubblico e la legalità. Luca Vacca e Claudione D’Ambrosio sono solo le ultime pedine di un sistema di controllo illecito che mette a rischio la sicurezza di tutti. La giustizia si mobilita, ma quanto ancora dovrà fare per spezzare queste catene di illegalità?

Le mani della ‘ndrangheta sulla movida e sul giro dei buttafuori anche in Brianza con Luca Vacca e “ Claudione ” D’Ambrosio. Quest’ultimo è tra i restanti imputati dell’ultima grossa operazione ritenuta anche l’ennesimo colpo contro la criminalità in terra brianzola. Una decina di nomi alla sbarra al Tribunale di Monza per accuse che vanno dall’estorsione all’acquisizione indebita di esercizi pubblici, con le pm della Procura della Direzione distrettuale antimafia Sara Ombra e Cecilia Vassena a rappresentare l’accusa in aula. L’indagine, portata avanti dai carabinieri di Monza, è quella che nel 2020 era culminata nell’ operazione Freccia, tornata a riaccendere il faro su alcune famiglie originarie di Vibo Valentia accusate di gestire le cosche radicate a Seregno dopo la scure dell’inchiesta Infinito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it