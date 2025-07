Royal Air Force siamo stati dentro la base in Scozia dove si sorveglia l' accesso all' Europa dal Mare del Nord

Abbiamo avuto l’opportunità di visitare la base aeronautica più settentrionale del Regno Unito, nel cuore della Scozia, dove la Royal Air Force sorveglia con prontezza e tecnologia avanzata l’accesso all’Europa dal Mare del Nord. Una testimonianza sorprendente di come la difesa moderna si basi su rapidità d'azione e strumenti all’avanguardia per proteggere i nostri confini, sul cielo, sulle superfici e nelle profondità marine.

