Sculture di Giannelli abitano gli spazi della Fabbrica

Emanuele Giannelli, scultore italiano di fama internazionale, trasforma gli spazi della Fabbrica del Vapore in un vero e proprio museo a cielo aperto, dove le sue sculture monumentali dialogano con il passato industriale. La mostra “Il Caos e l’Uomo. Contemporanea tensione” offre un viaggio emozionale tra arte, caos e umanità , arricchito da contenuti multimediali inediti. Non perdere l’occasione di immergerti in questa straordinaria esposizione, aperta fino al 29 settembre.

Chi ama le sculture monumentali può far tappa alla Fabbrica del Vapore che ospita la mostra di Emanuele Giannelli, visitabile sino al 29 settembre. Composta da 55 opere, di cui 18 monumentali, e suddivisa tra il grande piazzale e la Sala Bianca della Fabbrica del Vapore. “Il Caos e l’Uomo. Contemporanea tensione“ si compone, inoltre, di una serie di contenuti multimediali inediti. Scultore italiano di fama internazionale, Emanuele Giannelli, dopo il grande successo dell’installazione di Mr. Arbitrium all’Arco della Pace, si ripresenta a Milano con le sue opere che hanno come soggetto l’uomo contemporaneo nel suo processo di ibridazione con la tecnologia e lo sviluppo tecnologico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sculture di Giannelli abitano gli spazi della “Fabbrica“

