La Regione bacchetta il governo | Vuole fare morire l’Appennino

La regione bacchetta il governo, accusandolo di voler condannare l’Appennino a una lenta agonia. La rinuncia alle aree interne rappresenta una sconfitta per l’intera Italia, che non può permettersi di abbandonare territori ricchi di storia e potenzialità. Nel nuovo Piano, si afferma che il declino di alcune zone sia "irreversibile", prospettiva che rischia di diventare un’autentica profezia autoavverante. La denuncia di Maurizio Fabbri mette in dubbio le scelte del governo, invitando a un cambio di rotta urgente e deciso.

La rinuncia alle aree interne rappresenta una resa che l’Italia non può permettersi. Nel nuovo Piano del governo dedicato a questi territori "si afferma che per alcune zone ’il declino è irreversibile’ e che esse ’vanno accompagnate nella decadenza’: una visione pericolosa che rischia di diventare una profezia autoavverante". La denuncia arriva da Maurizio Fabbri, presidente dell’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, secondo cui il piano strategico (Psnai) "legittima la rassegnazione". La linea della Regione, invece, va in tutt’altra direzione: "Noi discutiamo e investiamo da tempo e con un interesse trasversale tra le forze politiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Regione bacchetta il governo: "Vuole fare morire l’Appennino"

In questa notizia si parla di: regione - governo - bacchetta - vuole

Toppa Infuocata, Mortaruolo: “Sito liberato grazie alla Regione, ora tocca al Governo” - Il consigliere regionale della Campania evidenzia l'impegno della Regione nella rimozione delle ecoballe e la liberazione del sito di Mortaruolo a Fragneto Monforte.

Non lo ascolterete sui tg di Telemeloni, ma la Corte dei conti ha appena bocciato il governo su (quasi) tutta la linea. È una lista infinita di moniti, bacchettate, pesanti critiche - non solo economiche - quella che emerge dalla requisitoria sul rendiconto dello Stat Vai su Facebook

La Regione bacchetta il governo: Vuole fare morire l’Appennino; Discarica Tufarelle, Fratelli d'Italia bacchetta il PD: «Scrivono comunicati ma non prendono provvedimenti»; VIDEO | Nuovi fondi contro la povertà, Schifani bacchetta i burocrati: Costretto a fare tutto, dal caporale al colonnello.

La Regione bacchetta il governo: "Vuole fare morire l’Appennino" - Evangelisti (FdI): "Devono garantire loro i servizi di base" ... Da ilrestodelcarlino.it

Schillaci: Battaglia liste d'attesa è in comune con Regioni, non c'è bacchetta magica - (Agenzia Vista) Milano, 23 giugno 2025 “Io credo che la battaglia sulle liste d'attesa è una battaglia comune tra il Governo, il Ministero e le Regioni, nell'interesse dei cittadini. Scrive msn.com