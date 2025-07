Divieto di avvicinamento violato | in manette

Un episodio di violazione del divieto di avvicinamento si è concluso con l’arresto di un 50enne modenese, che ha disatteso una misura di tutela nei confronti della propria famiglia. Nonostante il monitoraggio costante degli agenti, l’uomo ha sfidato le restrizioni, tornando nella casa familiare. La polizia locale, pronta a intervenire, ha assicurato che la legalità e la sicurezza tornassero a regnare. La...

Era sottoposto al divieto di avvicinamento a moglie e figli: trattandosi di una situazione delicata gli agenti della polizia locale hanno continuato a monitorarla individuando effettivamente l’uomo che, in barba alla misura, era tornato nella casa familiare. Nei suoi confronti è scattato l’ arresto per violazione del divieto di avvicinamento alla famiglia. A finire in manette giovedì pomeriggio è stato un 50enne modenese residente in città. La situazione, seguita dai servizi sociali era stata segnalata come problematica ed aveva visto coinvolta la polizia locale nell’intervenire su situazioni complesse causate dall’uomo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it