malore fatale al lavoro addio ad angelo campani direttore generale credem

Una giornata drammatica scuote il mondo finanziario con la scomparsa improvvisa di Angelo Campani, 62 anni, direttore generale di Credem. Un malore fulmineo in ufficio ha strappato via un professionista stimato, lasciando un vuoto difficile da colmare. La sua perdita rappresenta un momento di grande tristezza e riflessione per tutti coloro che lo conoscevano e lavoravano al suo fianco. La tragica notizia ci ricorda quanto la vita sia fragile e imprevedibile.

Un malore improvviso in ufficio, davanti al computer. I presenti hanno subito allertato i soccorsi. Erano le 10 di ieri mattina. In via Sessi, davanti all’ingresso secondario del Credem, in pochi minuti sono arrivate in velocità ambulanza e automedica. Per Angelo Campani, 62 anni, dal 2023 direttore direttore generale dell’istituto di credito, non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato registrato poco dopo l’arrivo in ospedale. La tragica notizia si è diffusa in città in un baleno e ha destato incredulità e rincrescimento. Campani era molto conosciuto non solo per il prestigioso incarico professionale – al culmine di una carriera fatta di serietà e dedizione, lunga ben 44 anni – ma per la sua rete di relazioni, a partire da quelle coltivate in ambito parrocchiale, dagli anni della gioventù (in Sant’Agostino) fino a quelle odierne, a Pieve Modolena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it