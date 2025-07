Ayatollah e opposizione iraniana | perché il regime non crolla ancora

Da oltre quattro decenni, l’Iran lotta tra speranza e oppressione, con un regime che resiste alle sfide interne e internazionali. Azadeh Irajrazavi, ingegnere e attivista, si confronta con questa realtà complessa, testimoniando un coraggio che attraversa confini e generazioni. Perché, nonostante le difficoltà, il desiderio di libertà resta vivo: ma fino a quando il regime potrà resistere? La risposta si nasconde nelle storie di chi continua a lottare per un futuro diverso.

«Siamo iraniani liberi. Il regime islamico sta occupando da 46 anni il mio Paese. La famiglia, composta da militari che avevano servito la monarchia, ha perso tutto. Mia madre vive ancora in Iran e per andare a lavorare le hanno imposto il velo» racconta a Panorama Azadeh Irajrazavi. Ingegnere informatico che vive a Lecco, i fine settimana partecipa alle proteste davanti al consolato iraniano a Milano. «Non credo che la tregua reggerà a lungo. Israele continuerà a indebolire il regime» commenta. «La speranza è che il sistema di Khamenei crolli per far sbocciare la democrazia». Alla stesura di questo articolo il presidente americano Donald Trump ha annunciato un cessate il fuoco, traballante fin dall’inizio, nella guerra scatenata da Israele contro l’Iran con l’operazione «Leone nascente». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Ayatollah e opposizione iraniana: perché il regime non crolla ancora

