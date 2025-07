mercatini dei ragazzi inizio col botto oltre 200 stand colorano la piazza

trasformato questa serata in un'esperienza indimenticabile, riscoprendo il valore della solidarietà, della creatività e del divertimento condiviso. Un inizio che promette emozioni e sorrisi per tutta la durata della manifestazione.

Un’ondata di allegria giovedì sera ha colorato piazza del Popolo per la prima serata dei Mercatini dei Ragazzi. Con lo slogan ‘Uno per tutti, tutti per uno’, l’edizione 2025 ha preso il via col botto, trasformando il cuore della città in un vivace laboratorio di scambio e condivisione. Oltre 200 stand hanno animato la piazza, con un’infinità di giochi, libri e oggetti curiosi. Bambini e ragazzi, affiancati da familiari e assistenti, hanno partecipato al mercatino con entusiasmo. "È iniziato uno degli appuntamenti più amati dell’estate faentina – sottolinea il sindaco Massimo Isola –. Il Mercatino dei Ragazzi in piazza del Popolo è una tradizione che colora il cuore della città per quattro giovedì di luglio, trasformando la piazza in un piccolo mondo fatto di giochi, libri, oggetti curiosi e tanta allegria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it