La linea verde del tram sta rivoluzionando il volto della città, ma anche creando difficoltà per le attività locali. Per sostenere chi ha subito perdite, il Comune ha aperto un nuovo bando con 300 mila euro di contributi, destinati a circa 460 imprese. Un gesto importante che si aggiunge a precedenti ristori, evidenziando l’impegno di Palazzo d’Accursio nel tutelare il tessuto commerciale. Ecco come le iniziative continueranno a fare la differenza.

Altro bando, altri ristori, altre polemiche. Il Comune ha pubblico il nuovo avviso per la concessione di contributi alle imprese colpite dai cantieri della linea verde del tram: c’è tempo fino al 10 settembre per presentare domanda (si parla di 460 interessati per un totale ipotizzato di 300mila euro). Arriva così a un milione la cifra stanziata da Palazzo d’Accursio per aiutare i commercianti alle prese con i lavori, considerando i bandi già pubblicati per la linea rossa. I contributi serviranno sempre per progetti di "riqualificazione di locali e arredi, implementazione di servizi, cura e miglioramento degli spazi in termini di sicurezza e accessibilità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Linea verde del tram, ecco i ristori: "Sostegno alle attività colpite"

