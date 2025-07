Hamilton racconta agli inglesi cosa lo ha scioccato di più della Ferrari | È l'unica squadra a farlo

Durante il suo ritorno in patria per il GP di Silverstone 2025, Lewis Hamilton ha condiviso con i tifosi britannici un aneddoto sorprendente sulla sua esperienza in Ferrari. Dopo anni di carriera in team inglesi, il sette volte campione del mondo ha vissuto un vero shock culturale passando a Maranello, e la scoperta più scioccante riguarda proprio le pause pranzo. Scopriamo insieme cosa ha reso questa differenza così unica e inaspettata nella storia della Formula 1.

Tornando in patria per il GP di Silverstone della Formula 1 2025, Lewis Hamilton ha rivelato ai suoi connazionali le differenze più sorprendenti tra Mercedes e Ferrari. Il sette volte campione del mondo ammette di aver vissuto uno shock culturale passando al team di Maranello dopo aver fatto tutta la carriera in team inglesi, ma la cosa che lo ha scioccato di più è la pausa pranzo.

