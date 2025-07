Meraviglia arena sul mare Ulisse Fest e i Coma Cose aprono un’estate da urlo

L'estate si apre sotto il segno della musica e della magia al Porto Antico, dove ieri sera una folla entusiasta ha invaso l’inedita Arena sul mare. UlisseFest ha preso il via con un debutto spettacolare dei Come Cose, segnando il primo di tanti momenti indimenticabili in questa nuova location. Un luogo destinato a diventare il cuore pulsante degli eventi estivi, pronto a sorprendere e affascinare ancora molte generazioni.

Una grande folla ha pacificamente invaso il Porto antico ieri sera, diretta verso la 'nuova' Arena sul mare. Una scena destinata a ripetersi in futuro, quello immediato e quello più lontano. Sì, perché il concerto dei Come Cose, uno dei momenti più attesi della prima giornata dell' UlisseFest, rappresenta il debutto ufficiale di una location che, nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, dovrà rappresentare un punto di riferimento a livello locale e nazionale, proprio grazie ad eventi come quello di ieri. Non a caso una manifestazione importante come la festa del viaggio di Lonely Planet ha deciso di puntarci, scegliendola per i due concerti in programma (Come Cose e Max Gazzè) e per l'incontro con una 'star' come Vincenzo Schettini, 'il prof più amato del web', che stasera (ore 20) affronterà il tema dell'edizione di quest'anno con il monologo 'E ancora mi stupisco', un one man show capace di far ragionare sorridendo.